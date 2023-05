Madinatäht Dolph Lundgren on kaheksa aastat salamisi vähiga heidelnud

Action-filmide staar Dolph Lundgren tunnistas värskes intervjuus, et on juba kaheksa aastat salamisi vähiga heidelnud. Vahepeal õnnestus arstidel sõraline seljatada, kuid 2020. aastal leiti uued kasvajad. „Ma pole sellest varem rääkinud. Nii et kui see päästab üheainsagi inimese elu, kes on samas olukorras, siis on see asja ette läinud.“