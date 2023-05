„PUUDUTA MIND“ 278. SAADE, OSA 1 | Emotsioonide vabastamise meetodite ekspert juhatab meid siiruse, isikliku jõu ja tarkuse teekonnale

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi „Puuduta mind“ saate külalisteks on seekord geneetikuharidusega süvajooga õpetaja ja emotsioonide vabastamise meetodite ekspert ning endine profitantsija Annika Allikmäe. Miks me ei tunne ennast kogu aeg mõnusalt? Miks me oleme leppinud kannatuse, kui paratamatusega ja hakanud seda normaalseks pidama? Kas poleks tore, kui võimekus probleeme lahendada kasvaks hüppeliselt? Nendel ja veel paljudel muudel tervist ja edukust puudutavatel teemadel vaimse teekonna tipptreeneriga arutlemegi. Dr Joe Dispenza süvaõppe läbinud Annika koondab kokku kõige sügavamad baasteadmised ja kiiremad meetodid emotsionaalsest valust vabanemiseks ning piiramatuks isiksuse transformatsiooniks.

Vaata videot!