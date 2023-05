Kooliajal Henry Laksiga punkbändi teinud Elmo Nüganen: istusime tundide ajal bändiruumis ja mängisime oma kolme-nelja lugu, mida oskasime

„Mul on meeles, et meid lubati aeg-ajalt tunnist ära, põhjendusega, et peame vahetunnis mängima. Istusime bändiruumis ja tundides ei käinudki. Kui suurem vaheaeg oli, siis mängisime oma kolme-nelja lugu, mida me tolleks hetkeks ainsana oskasime,“ meenutab teatrilavastaja Elmo Nüganen, kes tegi Henry Laksiga kooliajal punkbändi.