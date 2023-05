Jüri Vlassov: „Ajasime Mihkliga tööstuslikes kogustes puskarit.“

„Mõtle, kui tore, et on keegi Jüri, kes ei põe midagi ega püüa oma elust maalida mingit roosamannat: et Kuldses Trios olid kõik hästi korralikud, nendega ei juhtunud kunagi midagi halba, nad ei olnud üldse kasuahned, vaid ainult kunsti peal väljas,“ rõõmustab Gerda Kordemets, kes sai just valmis Jüri Vlassovi elulooraamatu.