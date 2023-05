Soome peaminister lahutab abielu!

Sanna Marin ja tema abikaasa Markus Räikkönen on otsustanud lahutada. Marin andis uudisest teada Instagramis. Marin jagas postituses, et nad on Markuseg endiselt parimad sõbrad, armastavad vanemad oma lapsele ja hakkavad ka edaspidi perena koos aega veetma.