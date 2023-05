Kalush Orchestra: kahjuks on Ukraina sõda pisut tagaplaanile nihkunud

„Kui kokku tulime ja hakkasime muusikat looma, alles siis tuli mõte, et tegelikult sobiks see laul Eurovisionile ja võiksime proovida,“ meenutab Muzychuk. Nende laul „Stefania“ oli ühtlasi ka esimene Eurovisioni võidulugu, kus räpiti. „Hiphop ja räpp on praegu maaimas üsna populaarsed. Meil on hea meel, et eurooplastele meeldis ukraina keeles kirjutatud lugu.“