Noor härrasmees püüab vanu staare unustusest päästa. „Mul on häbi olla enda generatsioonist. Kahju, et etiketireeglid ja viisakus on kaduv nähe!“

Pole just tavapärane, et nii noore mehe lemmiklaulja on Artur Rinne. Aga Siim ongi kõike muud kui tavaline. „Ma tean, et olen hull,“ ütleb ta naerdes. „Minu põlvkonna noored teavad vanematest lauljatest heal juhul ainult Anne Veskit ja Ivo Linnat. Kui sedagi.“ Siim loetleb oma suuremaid lemmikuid – Margarita Voites, Ines Aru, Maria Klenskaja, Liidia Panova, Urve Tauts, Väino Aren, Anu Kaal, Voldemar Kuslap... Neilt kõigilt on tal õnnestunud märkmikusse ka autogrammid saada.