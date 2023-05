ARVUSTUS | Tundmatu lendav objekt. Kogupere seiklusfilm „Rootsi UFO“ otsib tulnukaid ja salapäraselt kadunud isa

Filmi peategelaseks on mässumeelne teismeline tüdruk Denise (Inez Dahl Torhaug), kes elab asendusperes peale isa salapärast kadumist aastal 1988. Ta on veendunud, et tema isa ei ole mitte surnud, vaid ufode poolt ära viidud ning õli tulle valab salapärane torm, mis kukutab tema isa auto kohaliku farmeri lauta. Kohaliku UFO-ühingu abiga on tüdruk otsustanud tõe välja selgitada. Koos asutakse riskantsetesse seiklustesse, mis ei allu riigi- ega ka loodusseadustele. „Rootsi UFO“ tootja on tunnustatud Rootsi produktsioonifirma Crazy Pictures. Nende esimest täispikka mängufilmi „The Unthinkable“ (2018) saatis suur edu nii Rootsis kui ka rahvusvaheliselt.