KROONIMISKLEIDI SALADUSED: miks olid Camilla rüüle tikitud koerad ja vereurmarohi? Millise vimka peitis disainer kuninganna hõlma alla?

Väljaande Town and Country teatel valmis ühtaegu lihtne ja imposantne mantelkleit Londonis Batterseas matist siidkangast, mida kutsutakse peau de soie, siidine ihu. „Mulle on suur au, et mul paluti Tema Majesteedile selline ajalooline kleit teha. See on tõesti mu elu tähtsaim tellimus. Väga põnev ja väga eriline,“ ütles Oldfield Women's Wear Dailyle.