Oscari-võitja paljastas, et kõik tema lapsed on kväärid

Telemaraton korraldati drag-artistide toetuseks pärast seda, kui Tennessee osariik võttis vastu seaduse, millega keelustati drag-show'd. 63aastane näitlejanna („Pollock“, „The Morning Show“) seletas teleintervjuus, et tundis vajadust aktsioonis osaleda oma laste pärast. „See, mis praegu sünnib, on väär,“ ütles Marcia kaassaatejuht Adam Shankmanile („So You Think You Can Dance“). „Mind sunnib tegutsema see, et kõik mu lapsed on kväärid,“ vahendab People.com.