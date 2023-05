ÕL VIDEO | KUULUS TIKTOKIS | Soomestunud eestlanna Karin: siin ei saa midagi läbi tutvuste tasuta, ämm pakkus isegi mustikate eest raha

Pikalt Soomes elanud tiktokkerit Karin Jürissoni (32) pehme aktsendiga eesti keelt kõnelemas kuulates on esimese hooga raske mõista, et tegu on Valgamaa naisega. „Annan endast parima, et mu lapsed räägiksid ka eesti keelt, aga see tundub päev-päevalt aina raskem. Minu jaoks on oluline, et nad oskaksid Eestis käies oma vanaisaga rääkida,“ sõnab ta.