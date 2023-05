KAALUSAATE SANGARITE ELU PÄRAST | „Kallite kalorite“ võitja Nele otsustas minna operatsioonile, Helery võitleb siiani depressiooniga, Teele sai toitumishäirest priiks

„Pärast saadet on toimunud minu elus palju muutuseid. Kõik, mis tol hetkel oli, jäi selja taha ja on tulnud uued ja paremad väljakutsed. Lahkuminek tolleaegsest noormehest, vallalise elu, uus suhe ja töökoht. Vahepeal tuli sammuke tagasi astuda, selleks, et saaks täisvõimsusel edasi minna. Muutsin oma eesmärke ja keskendun nüüd oma karjäärile ja perekonnale,“ avaldab tõsielusaate „Kallid kalorid“ võitja Nele Saks (23), kuidas tema elu pärast teleprojekti läinud on.