„Uue laulu“ finaali pääsenud Laura Põldvere: oma loomingusse tuleb uskuda, mitte ennast juba eos suvalisele kohale panna

Kevadhooaja suurejooneline lauluvõistlus „Uus laul“ on jõudmas kulminatsioonini – selgunud on esimesed neli artisti, kes on kindlustanud endale koha finaalis. Kohtunike hinnangute põhjal pääsesid lõppvooru Laikrete perebänd lauluga „Ära uinu enne“ ja Pološywa lauluga „Siiapoole“ ning vaatajate soovil Anet Vaikmaa looga „Viimane tants“ ja Laura Põldvere palaga „Lilled jäävadki sulle“. „Kirjeldamatu rõõm, et rahva poolehoid on meile olemas. Oleme kogu tiimiga olnud töökad ja põhjalikud ning edasipääsemine annab mõnusa hoo finaaliks,“ rõõmustab Laura Põldvere.