Suri kirjanik Anne-Mari Alver

Anne-Mari Alver on peamiselt kirjutanud lasteraamatuid. Tema loodud on tegelane poiss Ats, kelle imestamised tänapäevase ja talle argipäevase elu üle on vormunud mitmeks raamatuks, nagu „Atsi tunded“, „Meie teistmoodi vanemad“, „Meie, teistmoodi lapsed“.