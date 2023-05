ÕL TV | Vapper ema Mari Ojasaar: On palju uduseid ja hämaraid aegu, millest läbi minnes ma paljutki ei mäleta. Lapsed on mind aidanud.“

Minu hommikusöögi külaliseks on seekord haldjas Hiiumaalt. Kolme lapse ema, kunstnik ja lasteraamatute autor Mari Ojasaar. „Me inimestena mõnes mõttes tahamegi elada nii, et me ei tunneks kurbust. Kurbusetunne viib madalasse energiasse. Kurbusest läbi minemine tõstab sind, sest siis saad sa aru, et iga hetk on elamist väärt,“ tõdeb vapper naine. „Võta end kätte, ära vingu väikeste asjade pärast, iga päev on sulle kingitus!“

Vaata saadet!