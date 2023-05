VIDEOINTERVJUU | Madli Vilsar elust Londonis: Eestis olin inimeste silmis imelik, siin ei ole ma imelikkuse skaalal isegi poole peal

„Inglismaa missimaailma sisenedes sain nagu puuga pähe,“ märgib kunagine Miss Estonia Madli Vilsar. „Kõik, mida siin avastan, näen ja kogen, on midagi uut, sest Eestis selliseid võimalusi ei olnud. Kui vanasti arvasin, et vanuses 25-26 lõpeb missi jaoks kõik ära, siis siin on vanemate jaoks oma kategooria olemas. Ka minusuguste jaoks on võistlused ja need on väga ägedad.“