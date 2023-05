VÕIMAS LAVASÕU! Selgus „Tähtede täht” võitja, kes esitas finaalis Rihanna laulude popurri!

Viimases saates panid staarid end proovile popmuusikas ja võistluse väliselt astusid lavale ka need viis osalist, kes finalistide sekka ei pääsenud. Erinevalt eelnevatest saadetest valisid tähtede tähe televaatajad. Finaalsaates nulliti punktiseis ning kui kõik esitused olid kõlanud, avati hääletusliinid. „Tähtede täheks“ valisid televaatajad „Eesti otsib superstaari“ saates tuntuks saanud Getter Jaani, kes esitas finaalis Rihanna lugusid.



Getter, Synne ja Stefan sõnasid finaali eel kui ühest suust, et kuigi popmuusika on see žanr, mida esitades tunnevad nad end muidu kui kala vees, pakub saates ka selle ettekandmine tõsist pinget. „Ei tasu arvata, et see popp meile niivõrd lihtne on. Me oleme valinud sellised lood, et kui ooper oli eneseületus, siis ega see popp sugugi lihtsam tule,“ jagas Synne.