GALERII | August Künnapu: "Tunnen, et alles 45aastaselt oli aeg küps teha suurem ülevaatenäitus – see on vajalik, et näha millises suunas olen liikunud."

Reedel, 5. mail kell 18 avati Kadrioru Galeriis August Künnapu retrospektiivnäitus „Le Soleil De Ma Vie“. Näitus on vahekokkuvõte Künnapu maaliloomingust. „Tunnen, et 45aastaselt on aeg küps teha suurem ülevaatenäitus – see on vajalik mulle kui autorile, et kaardistada kunstnikutee algust, tööde paremikku läbi aegade ja näha, millises suunas olen liikunud,“ lausub Künnapu.

