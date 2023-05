ÕL LONDONIS | Tõlkija Ann Alari muljed kroonimispidustustest: „Tulu, mida kuninglik perekond riigi turismiärile toob, ulatub miljarditesse naeltesse.“

Raamatu „Minu Inglismaa“ autor Ann Alari on jaganud elu Londoni ja Tallinna vahel juba mitukümmend aastat. Tema tõlkes on hiljuti ilmunud Elizabeth Jane Howardi perekonnasaaga romaan „Valguse aastad“, mis heidab hästi valgust inglaste olemusele. Kroonimispäeva veetis Alari aga FPA ajakirjanikuna rahvusvahelises pressikeskuses. Ta mõistab nii monarhia vastaseid, kes ei poolda tohutute summade kulutamist pompöössele tseremooniale, kui riigis rasked majanduslikud ajad. Kuid teisalt rõhutab, et kuninglik perekond toob ka riigile suuri summasid sisse. „Ja lõpuks traditsioon võidab ja ühendab!“