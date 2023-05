ÕL VIDEO | Superstaariks pürgijaid ei peata isegi rasedus: ilmselt pean enne stuudiovooru sünnitamas ära käima

Õhtuleht kohtus superstaariks pürgija Kerit-Liiga, keda osad mäletavad ka „Armastuse malevast”, kus osalejad restaureerisid vana talumaja ja otsisid endale kaaslast. Kerit-Lii võttis ettelaulmisele kaasa ka oma koera. Kireva seltskonna seast leidis veel Eesti merekoolis tudeeriva noormehe, kes armastab muusikat sama palju kui merd, lapseootel naisterahva, kelle tähtaeg jääb superstaarisaate voorude vahepeale ning samuti ka välismaalasi. Oma suurepärast häält demonsteeris ka neiu, kes pulbitses enesekindlusest ning on veendunud, et tema on järgmine Alika.