ÕL LONDONIS | GALERII | POLE HALBA RIIETUST, ON VAID HALB ILM! Charles III kroonimist tähistavad kohalikud üllatavad ekstravagantse tänavamoega

Võimalust pidutseda ei saa kunagi kasutamata jätta ja britid oskavad möllata nagu ei keegi teine. Londoni tänavatel jalutades hämmastab, kui palju vaeva on mõned näinud enda päevakohaste kostüümidega. Kõige populaarsemad atribuudid on loomulikult kroonid. Neid leidub igas suuruses, iga värvi ja igast materjalist. Mõned pidutsejad on pingutanud ning meisterdanud tolle hädavajaliku aksessuaari ise, kaunistades seda kristallide ja värviliste kivikestega. Kuid säästlikumad kuninga fännid täiendasid uhkelt oma look'i paberist välja lõigatud Burger Kingi logoga krooniga.