ÕL LONDONIS | REPORTAAŽ JA VIDEO | Kohalikel on kroonimise suhtes vastakad arvamused: monarhia on aegunud ja Camilla ei asenda kunagi Dianat

„Meis on segu antimonarhiast ja monarhia pooldamisest. Mõtlesime, et tuleme ja tähistame. Oleme inglased ja see on ju ikkagi ajalooline sündmus,“ tunnistavad erineva maailmavaatega sõbrannad, kes tulid koos Hyde Parki Charles III kroonimistseremooniat jälgima. Uurisime kohalikelt, mida nad tegelikult Charlesist ja Camillast arvavad ning miks jätab see sündmus nii suure osa rahvast üsna külmaks.