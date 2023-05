ARVUSTUS | Nunnu väike pesukaru. „Galaktika valvurid Vol. 3“ on imeilus, emotsionaalne ja teenitud lõpp parimale Marveli triloogiale

Igal kangelasel on oma lugu ning Marvel naaseb oma juurte juurde tagasi. Sotsiaalpoliitika ja igavusest kuivaks tõmmatud eriefektid on kadunud, sest galaktika valvurite värvikirev seltskond on tagasi. Hakkasin juba unustama, et Marveli kinoversumis (MCU) oli moment, kus tegelastel olid iseloomud ning eriefektid olid ilusad. „Galaktika valvurid Vol. 3“ ("Guardians of the Galaxy Vol. 3) on ootamatult emotsionaalne žanre julgelt segav kinoelamus, mis oma kvaliteedilt meenutab Marveli parimaid aegu.