VIDEO | Kehakeeleekspert: prints Harry nägi kroonimisel välja, nagu vajaks ....

Koos naise ja lastega Californias elav Harry (38) polnud oma kõmulise mälestusteraamatu „Spare“ („Varumees“) ilmumisest saadik kuningliku pere liikmetega kohtunud. Seega jälgis avalikkus teda kroonimisel kullipilguga. Kuna 6. mail on ka Harry ja hertsoginna Meghani esikpoja Archie sünnipäev, ennustas Briti meedia, et see on Harryle hea ettekääne kiireks lahkumiseks. Nii ka sündis: Harry ei läinud koos teistega Buckinghami paleesse, et koos kuninga ja kuningannaga rõdule ilmuda, vaid istus limusiini ja sõitis lennujaama.