ÕL LONDONIS | VIDEO | ÖÖ ENNE KROONIMIST! Sajad inimesed on end sisse seadnud telkidesse palee juures: see on elu suurim pidu!

Charles III kroonimiseni on jäänud vaid loetud tunnid ja Suurbritannia pealinn on ajaloolise sündmuse ootuses otsekui tardunud. Kuningliku perekonna suurimad ja ustavaimad fännid on juba mitu päeva ööbinud telkides Buckinghami palee juurde viiva tee ääres, et saada parimat vaatekohta. Vaata videost, kuidas London valmistub grandioosseks tseremooniaks!