HÜVA NÕU | Kes on süüdi, et oled ülekaaluline? Kui kaalulangetamisega ise hakkama ei saa, pöördu arsti poole

Filmidiiva Eve Kivi tulistas oma hiljutises intervjuus: „Kõik naised, kes on paksud – see on teie oma süü! Ärge sööge nii palju ja ärge õgige kõike, mis ette jääb.“ On tal õigus? „Ülekaalu vähendamiseks tasub proovida omal käel toitumise tervislikumaks muutmist ja füüsilise aktiivsuse suurendamist,“ nendib ka bariaatria- ja kõhuseina rekonstruktiivkirurg dr Martin Adamson. Paraku on tõsiasi, et omal käel võib seda teha olla keeruline, eriti suure ülekaalu puhul, mil füüsiline aktiivsus on ka raskendatud. Julgelt tasub pöörduda arsti poole, eriti kui on mure ülekaalust tingitud terviseprobleemide pärast. Dr Adamson selgitab, millised võimalused on rasvtõve ravimiseks.