Julged naljamehed niitsid hiiglasliku peenise Bathi linnas asuvale kuulsale kuningliku poolkuu (Royal Crescent) territooriumile, kus juba homme peetakse maha märkimisväärne kroonimispidu. Kuninglik poolkuu on hiigelkaare kujuline tänav Inglismaal, mille projekteeris 18. sajandi keskel arhitekt John Wood noorem. See ridamaja koosneb 30st täpselt ühesugusest hoonekompleksist, mis on ehitatud rikkuritele, mõjukatele ja kuninglikust soost isikutele ning on valmistatud Bathi kivist.