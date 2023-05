„KINOSAADE“ HÕFF-il 2023 | Kas see oli aegade parima kavaga HÕFF? Filmide ülevaade pluss väikene boonus

HÕFF tuli ja läks ning hea meel on öelda, et selle aasta kava oli imeline. Saalid on puupüsti täis, kõik passid ära müüdud, meeleolu imeline ning filmid veel paremad. Terve Kinosaate seltskond oli festivalil kohal ning filmielamusi jagub pikaks ajaks. Mis olid parimad HÕFF-i filmid? Head kuulamist ja vaatamist!