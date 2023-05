Tiit Sukk: „Kui kurnatusest läbi põlesin, jäin lihtsalt haigeks. Haiguslehele ei läinud, turgutasin end tablettidega nagu eestlastel kombeks.“

Kui Tiit Sukk pärast lavakunstikooli Eesti Draamateatriga liitus, langes talle uusi rolle paduvihmana. Tõusvas tempos. Kolm ja neli uusrolli hooaja jooksul muutus vaat et tavaliseks koormuseks. „Ise arvutasin üksvahe, et 20 aastast viiel olin kõige hõivatum draamateatri näitleja,“ ütleb Tiit. „Ning mingitel aastatel jagasime Taavi Teplenkoviga liidrirolli. Kord oli tema kõige hõivatum, siis jälle mina. Ent nüüd on olukord õnneks normaliseerunud. Ega selline töökoormus hea ole – minu rekordiks oli 11 rolli jooksvas repertuaaris.“