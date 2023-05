ÕL VIDEO | TAPMISÄHVARDUSTEST POLITSEINI VÄLJA! TikTokis raha koguva Rasta-Martti karm reaalsus: meile kutsuti patrull, kuna arvati, et olen enda perele ohtlik

Paljud inimesed tunnevad muret Martti ja Hanna pisipoja Urmase pärast, kuna ta on tihti koos vanematega hilisõhtuti üleval ega veeda aega omavanustega. Hanna rõhutab, et ta on veel lapsehoolduspuhkusel ning nad käivad ka Puka mängutoas teiste lastega mängimas. Õhtuleht sõitis perele külla, et uurida lähemalt, millega nad iga päev tegelevad.