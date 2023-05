30 AASTAT RÄÄKIMATA LUGU: kuidas Pätsi ja Laidoneri salatoimikud Moskvast Tallinna jõudsid

Aprillikuus riigiprokuratuuris endise prokuröri Heino Tõnismägi uue raamatu „Ülekohtu toimikud 2“ esitlusel haaras mul ootamatult hõlmast endine riigiprokurör Alar Kirs. Kirs teatas, et ma peaksin Tõnismäelt hoopis selle välja uurima, kuidas too Moskvast president Konstantin Pätsu ja kindral Johan Laidoneri uurimistoimikud ära tõi. „Uuri välja. See lugu vajab ärarääkimist,“ veenis Kirs. Tundub uskumatu, et sellist lugu pole senini avatud. Netiavarustest leiab paar lakoonilist märget, et Heino Tõnismägi need toimikud Moskvast tõesti hankis, kuid mis ime läbi tal see õnnestus? Tõnismägi vastab telefonis ajakirjanikule esmalt, et mis selles loos nüüd ikka „nii väga“ erilist on, kuid nõustub kohtuma. Ja räägib lõpuks hingelt ära olulise loo, mis on täis uskumatut vedamist.