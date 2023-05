ÕL LONDONIS | OTSEBLOGI: Charles III ja kuninganna Camilla alustasid kuldse tõllaga sõitu Westminster Abbeysse! Vihm ja tuul tänavatele tulnud rahvamasse ei heiduta

Täna kroonitakse Londonis Westminster Abbey iidsete võlvide all kuningas Charles III - 40. valitsev monarh, kes on selles pühakojas 1066. aastast saadik kroonitud. Ajaloolisel päeval peetakse kinni tavadest, millest mõni on enam kui tuhat aastat vana, kuid mitmed traditsioonid saadab uus kuningas ajaloo prügikasti.