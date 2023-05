FOTO | STIILIMUUTUS! Lavaproovid paljastavad: Alika asub Eurovisionil südameid vallutama elegantses sinises kostüümis

Eesti eurolaulik Alika astub Liverpoolis suurele lavale juba vähem kui nädala pärast. Küll on laulja juba Inglismaal kohal, et tähtsaks esinemiseks hoolega lavaproove teha. Milline saab Alika lavašõu täpsemalt välja nägema, selgub neljapäeval toimuvas poolfinaalis. Küll on aga selge, et lauljatar läbib eurolaval stiilimuutuse – „Eesti laulu“ finaalis kantud kaunis valge kleit on asendunud šiki sinise esinemiskostüümiga.