GALERII JA REPORTAAŽ | KÜLL ON KIIRE! „Uue laulu“ osaleja: „Alles eile tulin lennukilt otse proovi, homme lendan tagasi.“

Kolmapäeva pärastlõuna TV3 stuudios on sära ja glamuuri täis – artistid on kaunites kostüümides, meik on viimseni lihvitud – käimas on saate „Uus laul“ esimene poolfinaal. „Alles eile tulin lennuki pealt otse proovi, homme lendan tagasi. Samas annab kogu see möll mulle väga palju energiat,“ jutustab 24aastane lauljatar Pološywa, kes endalegi üllatuseks leiab end poolfinaalist.