AUTOGA SÕITA EI TOHI: Charles kutsus Briti pearabi ja tema naise kroonimiseelseks ööks oma koju!

Kümme aastat Ühendkuningriigi pearabi ametit pidanud Ephraim Mirvis ja tema abikaasa Valerie Mirvis ööbivad reedel Charles III ja kuninganna Camilla ametlikus residentsis Clarence House'is. The Telegraphi teatel on põhjus sabatis: pearabi ja tema kaasa ei tohi laupäeval, juutide pühal päeval, kasutada ei autot ega mõnd teist transpordivahendit. Seega saabuvad nad Westminster Abbey pühakotta jalgsi otse Clarence House'ist. Kuninga residents on kroonimiskirikust väikese jalutuskäigu kaugusel - sinna minekuks kulub 15-20 minutit.