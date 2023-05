Paar päästis Kirna mõisa, kus hukule määratud sibulatest kasvas muinasjutuline tulbimeri

2019. aasta kevadel olid Kirna mõisa omanikud Tuuli Org ja Reimo Lilienthal keerulises olukorras – mõis oli neelanud suure osa nende sääste ning nad olid teelahkmel: kas ja kuidas edasi? Siis tuli ootamatu kõne Nurmikost: „Kas oleksite nõus tulpidele uut kodu pakkuma? Meil on külmikus tulbisibulad, mis muidu lähevad kompostihunnikusse.“ 200 000st vissis, ülekasvanud, hallitama läinud sibulast kasvas järgmisel kevadel imeline tulbimeri, mis tõi Kirna mõisa tuhandeid külastajaid. Ja see on alles muinasjutu algus.