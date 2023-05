Eve Kivi 85. sünnipäevast: "Sellist numbrit ei osanud iial loota, suguseltsis olen nüüd kõige vanem. On ikka põnev elu olnud!"

Filminäitlejanna Eve Kivi on elu jooksul mänginud poolesajas filmis, aga neist vaid ühe tegemise ajal on ta elanud lossis ja saanud kingituseks saare, mis sai nimeks Annikki. Kõnealune film oli muinasjutu- ja fantaasiafilm „Sampo” ning Annikki oli peategelane, keda Eve Kivi kehastas. Kuigi kingitud saar oli ilmselt vaid lõbus mäng, on see siiski üks imetore mälestus, mida oma 85. sünnipäeval meenutada.