HÜVA NÕU | Kui ettevõte ei motiveeri ja inspireeri oma töötajaid kriisis, siis millal veel?

Kui mitukümmend aastat tagasi oli näiteks spordikompensatsiooni pakkumine vaid mõne edumeelsema tööandja pakkumises, siis tänaseks päevaks on sellest saanud norm, mida tööandjalt oodatakse. Tööandjad on aru saanud, et vaid palgast ei piisa, et töötajat päriselt hoida. Lisaks on töötaja vaimse tervise hoidmine kasuks tööandjale endale – endaga heas kohas olev töötaja on ka tööl produktiivsem ning teeb oma tööd suurema rõõmuga. „Tänapäeval ei korva ükski palgatšekk emotsionaalset poolt, mida tööandja töötajatele pakkuda saab. Palk on oluline, aga see pole see enam kõige olulisem faktor töökoha valikul,“ selgitab sündmuste korraldamise ekspert Triinu Toomela. Kui ettevõte ei motiveeri oma töötajaid, siis mida teha?