„KÕHT, TISSID JA HAMBAD!“ Charlesi kroonimisportreede fotograaf paljastab perfektse foto saladused

Hugo Burnand on jäädvustanud Briti kuningliku pere õnnelikumaid hetki: Charlesi ja Camilla pulmi ning prints Williami ja Kate Middletoni naitumist. Sel laupäeval kogunevad kuningliku pere liikmed pärast kroonimistseremooniat Buckinghami paleesse, et Burnand neist ametlikud portreed teeks. Staarfotograafil on perfektsete fotode saavutamiseks omad nipid.