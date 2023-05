GALERII JA RAAMATUKATKENDID | Teatrimehe elust ilmus raamat „Minu vend Ingo“

Kirjastus Hea Lugu kirjutab, et „Minu vend Ingo“ on raamat tuntud teatrimehest ja ühtlasi autori suurest vennast, kus vaadatakse nii Ingo Normeti teatritegemisi kui isiklikku elu. Palju on autor kirjeldanud Ingo vähemtuntud poolt, tema hingeelu. Sõna saavad ka paljud Ingo Normeti kunagised kolleegid ja lähedased sõbrad, kel oli tähtis roll Ingo kujunemisloos. Raamat annab pildi, millised omadused vormisid Ingo Normetist juba varases nooruses inimese, kes raudse tahtejõu ja rõõmsa sihikindlusega oma unistusi teoks tegi.