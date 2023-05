Suri tiktokker ja „Võsareporteri“ laulik Mart Aomets

Viimased paar aastat on Aomets olnud aktiivne suhtlusrakenduses TikTok. 2022. aastal andis ta Õhtulehele intervjuu, milles rääkis oma tegemistest. Mart meenutas intervjuus ka enda lapsepõlve ning rääkis, kuidas ta oli aktiivne laps, kellele meeldis oma kätega sepitseda, ehitada, meisterdada, klaasikunsti teha, tehnikat parandada ja uurida. Ka oli talle karvamööda teistele keerukana näinud programmeerimine. „Mind on huvitanud ka filosoofide küsimused, miks ma siin olen, mis selle kõige mõte on, kuidas on teised inimesed just sellised nagu nad on,“ rääkis Aomets läinud aasta jaanuaris antud intervjuus.