RIIGIKOGU NOORIM LIIGE! Reformierakondlane Hanah Lahe: igal inimesel on võimalus ennast harida ja üles töötada!

„Poliitikute ja juhtivatel kohtadel töötavate inimeste puhul on aru saada, kes on kunagi teinud nii-öelda lihtsamat tööd ja kes ei ole. Kuna mina olen teinud, siis saan aru, mis selle töö sisu on – see on väga raske töö. Kindlasti füüsiliselt ja vaimselt raskem, kui seal saalis nupu vajutamine. Palk ei ole tegelikult sellega võrdväärne. Palk on üks asi, aga teine asi on suhtumine sinusse,“ jagab oma vaateid värske riigikogu liige Hanah Lahe (23).