SALAJUTUD KUNINGANNAGA: riigikogu liige Liisa Pakosta Silvia sundimatust olekust: „Ühel hetkel ta kummardas ja ulatas mulle maha kukkunud kindapaari.“

Vaid üksikutel väljavalitutel õnnestus istuda Rootsi kuningapaariga ühes lauas pidulikul õhtusöögil Viimsi Artiumis. Riigikogu liige Liisa Pakosta oli pandud lauas istuma kuninganna Silvia kõrvale ja see ei olnud sugugi mitte juhuslik, vaid seotud tugevalt Pakosta Rootsi sidemetega ning tõigaga, et ta on Rootsi parlamendirühma esinaine ja valdab rootsi keelt. Kuningannaga jätkus neil juttu tundideks ning esmajoones tuli kõneaineks rahvarõivamood, hiljem ka dementsus, haridus ja õigus privaatsusele. „Kuninganna soojus, huvi Eesti asjade ja elu vastu ning hea huumorimeel muutsid vestluse õhkkonna väga meeldivaks,“ on Pakosta vaimustuses. Milline on kuninganna Silvia inimesena? Mis teda huvitab ja mille pärast südant valutab?