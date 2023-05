JÄRELHÜÜE | Kalle Aasamäe meenutab moelooja Slava Zaitsevit: iseloomult oli ta üsna raske ja otsekohene inimene, sest ta ei kannatanud võltsi ning pealiskaudsust

„Minu tutvus Vjatšeslav Mihhailovitšiga, nii me kõik teda tudengite ja õppejõududega kutsusime, ulatub aega, kui ma tema juures õppisin. Sellest, et ta on Inimene ja Staar suure algustähega, sain ma aru alles siis, kui minu esimesed kokkupuuted temaga olid juba toimunud,“ räägib moedisainer Kalle Aasamäe, meenutades Nõukogude Dioriks kutsutud moelooja Slava Zaitsevit, kes suri 30. aprillil 85 aasta vanusena.