IHARAD OIGED KONTSERDISAALIS: naine sai maailmakuulsat orkestrit kuulates orgasmi!

Los Angeles Timesi teatel leidis see isevärki sündmus aset Los Angeleses Walt Disney nimelises kontserdisaalis Pjotr Tšaikovski 5. sümfoonia ettekande ajal. Kontserdil olnud Molly Grant rääkis ajalehele, et sümfoonia teise osa ajal, kui orkestrimäng hõrgult hoogu kogus ja pinge paisus, kostsid saalist äkki ürgsed oiged. „Kõik pöörasid ringi, et mis toimub!“