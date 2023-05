MIS JUHTUS? Kevin Costneri naine andis lahutuse sisse

Esimesena teatas 49aastase Christine'i ootamatust sammust kõmu-uudiste portaal TMZ.com. Costneri (68) esindaja kinnitas ajakirjale People, et uudis vastab tõele. „Tuleb kahetsusega tunnistada, et härra Costner peab tahtest sõltumatutel põhjustel osalema abielulahutuses.“ Pressiesindaja palus, et praegusel raskel ajal austataks nii Kevini, Christine'i kui ka nende laste privaatsust.