GALERII | Selgusid „Eesti otsib superstaari“ üheksanda hooaja kohtunikud

Kohtunik Birgit Sarrap, kes võitis „Eesti otsib superstaari“ esimese hooaja, nentis: „See saade muutis minu elu totaalselt. Olen käinud väga paljudes erinevates telesaadetes, andnud kontserte, esindanud Eestit Eurovisionil, aga just superstaarisaade jääb kõige olulisemaks ja südamelähedasemaks.“

Koit Toome lisas omaltpoolt: „See on väga hea platvorm kõigile andekatele noortele karjääri alustamiseks. Oleksin ka ise sellises saates osalenud, kui sarnane võimalus oleks omal ajal tekkinud. Me kõik oleme kohtunikena heatahtlikud ja anname ausat tagasisidet, mis aitab paljudele tuule tiibadesse saada ning silma jääda produtsentidele ja laululoojatele, et muusikamaastikul aktiivselt tegutsema hakata.“

Mihkel Raud aga märkis, et „Eesti otsib superstaari“ saates võiks osaleda kasvõi seepärast, et tegemist on kiirteega meelelahutustööstusesse, misjärel täiendas teda saatejuht ja staarisaate viienda hooaja finalist Karl-Erik Taukar: „Tegemist on väga kiiresti koolitava kiirteega. Need mõned kuud, mil saade intensiivselt toimub, annavad noorele artistiks saada soovivale inimesele väärt kogemuse, mida on mujalt väga keeruline saada. Näiteks otse-eetris laulmine, intervjuude andmine, professionaalsel tasemele hääleseade ja palju muud.“

Uue superstaari otsingud algavad esimeste eelvoorudega juba sel nädalavahetusel T1 keskuses ning saates osaleda soovijad saavad end registreerida SIIN.