Õnnekoolitaja Dali Karat: meie aja suurim probleem on südame kinnisus

Õnnekoolitaja Dali Karat ütleb, et tema missioon on muuta maailm õnnelikumaks paigaks. Ta usub, et maailma saab headust, kergust ja armastust luua alles siis, kui enda „tassid“ on täidetud. Ta selgitab, kuidas luua ühendust teistega, iseendaga ning tuua oma ellu rohkem õnnehetki.