„PUUDUTA MIND“ 277. SAADE | Terviseterapeut imestab: "Miks on mürgised asovärvid sageli ka ravimites? Kellele läheb korda, et tema köhasiirup peab olema sinine või punane?"

Glüfosaat on kanserogeene herbitsiid ehk vähki tekitav taimekaitsemürk. On tõestatud, et seda on ka Eestimaa põldudel ning seda on leitud juba ka kaevudest.

„Tänapäeval on selle glüfosaadi tootja välja maksnud kannatanutele üle 11 miljardi dollari kahjutasusid,“ ütleb Liis Orav. „Ma ei räägi Eestist. Eestimaal on ikka seda sama glüfosaati kõikidele aiapidajatele kenasti saadaval. Inimesed mürgitavad sellega oma koduaeda, siis lasevad sinna oma lemmikloomad, lapsed käpuli sinna peale, see on meie reaalsus lihtsalt. Võiksime olla teadlikumad, teha ära oma kodutöö!!