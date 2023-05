„PUUDUTA MIND“ 276. SAADE | Reikimeister Toomas Piik: kui mehed õpivad ära tunnetuse, siis nad muutuvad läbinägijaks ja kui naised õpivad ära mõtlemise, siis nemad hakkavad ettenägijaks

Toomas Piik on Tartu Ülikoolis psühholoogiat õppinud ja USAs Richard Bartletti Maatriksi seminaridel osalenud mees. Reiki tuli Toomase ellu aastal 2000. Tal kulus 10 aastat, et saavutada reiki meistri tase. Pidev enesetäiendamine käib asja juurde ja Toomas usub, et lugemine on teadmisi jõudsalt edasi arendav meetod. Elukestev õpe on tema maapealse reaalsuse arengu põhimotiiv. Toomasele meeldivad psühholoogilised jutuajamised, reiki, maatriksi ja kvanthäälestuse seansid, erineva suunitlusega terviselaagrid ja raamatute kirjutamine.